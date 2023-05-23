«Найти свидетелей!»: Юрист указал на сложности штрафовать хозяев за укусы собак
Алексей Попов заявил НСН, что поправки к закону никак не влияют на сбор информации о произошедшем, зачастую доказать вину очень сложно.
Доказать укус собаки и наложить штраф на хозяина очень сложно без экспертизы и опроса свидетелей, заявил НСН управляющий партнер коллегии адвокатов «Тарло и партнеры» Алексей Попов.
23 мая в Госдуме рассмотрят поправки к закону из Кодекса об административных правонарушениях, связанных с наказанием за укусы собак. Если они будут приняты, хозяину животного, которое покусало человека, будет грозить штраф от 10 до 200 тысяч рублей.
«Способ доказывания никак не меняется, если внесут такие поправки. Укусила ли вас собака или вас кто-то ударил, нужно доказать, нужны свидетели, их заявления. Если это укус собаки, возможны экспертизы, если остались следы, так как хозяин может отрицать. Это не вопрос поправок, а вопрос правильности сбора доказательств. Если это произошло в парке, свидетелей еще можно найти, при этом человек может скрыться вместе со своим животным. Тогда доказать будет непросто», - отметил Попов.
Он также отметил, что в таком случае может понадобиться медицинская экспертиза. При этом медлить с подачей заявления не стоит, хозяин собаки всегда может «передумать» и не признавать вину, спустя время найти свидетелей будет сложнее, добавил Попов.
«Степень повреждения медицинская экспертиза может определить. Есть легкий, средний и тяжкий вред в зависимости от времени лечения. Также оцениваются финансовые затраты, которые могут быть возложены на хозяина, отдельно самостоятельным иском – лекарства, медики. Картина приблизительно одинаковая в регионах. Все зависит от активности и желания человека инициировать процедуры по защите своих прав в случае такого инцидента. В случае нападения на ребенка это имеет другой резонанс, конечно. Если написать заявление только спустя какое-то время, эффективность будет меньше. Виновный может сначала признать свою вину, а потом сказать, что вы сами собаку разозлили, спустя время доказать будет сложнее», - объяснил собеседник НСН.
Ранее в Госдуме предложили обучать бездомных собак и отправлять их в зону СВО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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