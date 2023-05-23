«Найти свидетелей!»: Юрист указал на сложности штрафовать хозяев за укусы собак

«Способ доказывания никак не меняется, если внесут такие поправки. Укусила ли вас собака или вас кто-то ударил, нужно доказать, нужны свидетели, их заявления. Если это укус собаки, возможны экспертизы, если остались следы, так как хозяин может отрицать. Это не вопрос поправок, а вопрос правильности сбора доказательств. Если это произошло в парке, свидетелей еще можно найти, при этом человек может скрыться вместе со своим животным. Тогда доказать будет непросто», - отметил Попов.

Он также отметил, что в таком случае может понадобиться медицинская экспертиза. При этом медлить с подачей заявления не стоит, хозяин собаки всегда может «передумать» и не признавать вину, спустя время найти свидетелей будет сложнее, добавил Попов.

«Степень повреждения медицинская экспертиза может определить. Есть легкий, средний и тяжкий вред в зависимости от времени лечения. Также оцениваются финансовые затраты, которые могут быть возложены на хозяина, отдельно самостоятельным иском – лекарства, медики. Картина приблизительно одинаковая в регионах. Все зависит от активности и желания человека инициировать процедуры по защите своих прав в случае такого инцидента. В случае нападения на ребенка это имеет другой резонанс, конечно. Если написать заявление только спустя какое-то время, эффективность будет меньше. Виновный может сначала признать свою вину, а потом сказать, что вы сами собаку разозлили, спустя время доказать будет сложнее», - объяснил собеседник НСН.

Ранее в Госдуме предложили обучать бездомных собак и отправлять их в зону СВО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».