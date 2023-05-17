В Госдуме предложили обучать бездомных собак и отправлять их в зону СВО
Депутат Госдумы Федот Тумусов предложил обучать безнадзорных собак и после отправлять их в зону проведения специальной военной операции. Об этом парламентарий заявил в ходе заседания палаты, трансляцию вел телеканал «Дума ТВ».
Накануне Госдума приняла в первом чтении законопроект о расширении полномочий регионов в отношении бездомных животных, напоминает «Свободная пресса». Документ позволяет субъектам выбирать метод отлова и действия в отношении пойманных особей, пишет РИА ФАН.
«У нас в стране очень много кинологов, которые могут обучить собак всяким разным навыкам … Крупных таких, агрессивных собак кинологи обучили бы и направили их в зону специальной военной операции — пусть помогают вытаскивать раненых, в разминировании участвуют», — предложил Тумусов.
Как отметил депутат, опыт Великой Отечественной войны показывает, что животные могут участвовать «и в других делах».
При этом зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Евгений Марков подчеркнул, что не знаком с подобным опытом и не считаем целесообразным регулировать этот сектор в рамках проекта закона.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru