В Госдуме предложили обучать бездомных собак и отправлять их в зону СВО

«У нас в стране очень много кинологов, которые могут обучить собак всяким разным навыкам … Крупных таких, агрессивных собак кинологи обучили бы и направили их в зону специальной военной операции — пусть помогают вытаскивать раненых, в разминировании участвуют», — предложил Тумусов.

Как отметил депутат, опыт Великой Отечественной войны показывает, что животные могут участвовать «и в других делах».

При этом зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Евгений Марков подчеркнул, что не знаком с подобным опытом и не считаем целесообразным регулировать этот сектор в рамках проекта закона.

