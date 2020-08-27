Ещё 4,7 тысячи случаев COVID-19 подтвердились в России
За минувшие сутки в России диагноз «коронавирусная инфекция» поставили ещё 4711 пациентам, сообщил 27 августа оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Показатель ежедневно выявляемых случаев заражения держится ниже пяти тысяч уже больше 10 дней.
Больше всего заболевших за прошедшие сутки выявлено в Москве (637) и Санкт-Петербурге (184), а также в Московской (148), Нижегородской (134) и Ростовской (128) областях.
С начала пандемии коронавируса в России этой инфекцией заразились 975,5 тысячи человек. За это время вылечились уже 792,5 тысячи пациентов, из которых 6,4 тысячи – за последние сутки, уточняет RT.
Скончался ещё 121 пациент, общее число летальных исходов достигло 16804 случаев.
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Заразились
976 тыс.+4 711 / сут.
Умерли
16 804+121 / сут.
Выздоровели
793 тыс.+6 411 / сут.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru