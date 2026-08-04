Молодые люди переживают, правильно ли они ведут себя при трудоустройстве, поэтому нуждаются в советах старшего поколения, рассказал НСН заместитель генерального директора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков.

Родители зумеров начали ходить на собеседования со своими детьми, жалуются эйчары. По словам экспертов, мама или папа находят подходящую вакансию своему ребёнку, звонят в компанию, уточняют все условия работы и только после этого приводят ребенка на встречу. Они объясняют это тем, что хотят убедиться, что их дети работают в приличной компании. Об этом сообщает телеканал «Москва 24». Ветерков подтвердил данный тренд.