Ограничения для таксистов-иностранцев назвали дискриминацией
Общественники рассказали в эфире НСН, чем чревато преимущество россиян над иностранцами при оформлении на работу таксистом.
Власти Москвы и Санкт-Петербурга предложили премьер-министру Михаилу Мишустину смягчить условия работы в такси для граждан России. В частности, им хотят разрешить работать в качестве самозанятых. В то же время иностранцы для работы водителями такси должны будут регистрироваться как индивидуальные предприниматели.
Председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин в беседе с НСН раскритиковал инициативу властей.
«Любое ограничение в правах кого бы то ни было в нашей стране влечет за собой рост коррупции. Получить статус ИП не так уж сложно, а если это кому-то невыгодно, то всегда можно откупиться от контролирующих органов. ИП платят больше налогов, чем самозанятые. У них есть определенная отчетность, больше бюрократии, проверок», - сказал он.
Кроме того, общественный деятель выступил против разделения таксистов по национальности.
«В экономической сфере нельзя дискриминировать людей по национальной принадлежности. Я бы лучше обратил внимание на профессиональные качества. Что россияне, что иностранцы ведут себя очень часто нагло, грубо нарушают ПДД, часто попадают в ДТП. Надо выяснить, кто становится виновником аварий, почему так происходит, и уже потом воздействовать на них. Самое главное, чтобы безопасность была, а кто за рулем – не важно», - отметил Похмелкин.
В свою очередь, глава Профсоюза московских таксистов Вячеслав Смирнов заявил НСН, что предложенные властями меры не дадут россиянам никаких преимуществ.
«Думаю, найдутся обходные маневры. Таксисты-иностранцы сразу станут и самозанятыми, и какими хотите», - считает общественный деятель.
Летом СМИ сообщали, что в Москве в конце текущего года заработает система, запрещающая агрегаторам передавать заказы водителям такси, которые злостно нарушают правила дорожного движения и не соблюдают нормы режима труда и отдыха. Отмечается, что на портале госуслуг появится цифровой профиль водителя, через который компании смогут в онлайн-режиме отслеживать наличие штрафов за нарушение ПДД и статус водительских прав у нанимаемых и нанятых водителей.
Первые такси без водителя могут появиться в Москве в 2024 году. Сейчас в столице проводится тестирование более сотни беспилотных автомобилей «Яндекса», однако при этом водитель обязательно должен быть за рулем машины.
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