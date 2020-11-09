Ограничения для таксистов-иностранцев назвали дискриминацией

«Любое ограничение в правах кого бы то ни было в нашей стране влечет за собой рост коррупции. Получить статус ИП не так уж сложно, а если это кому-то невыгодно, то всегда можно откупиться от контролирующих органов. ИП платят больше налогов, чем самозанятые. У них есть определенная отчетность, больше бюрократии, проверок», - сказал он.

Кроме того, общественный деятель выступил против разделения таксистов по национальности.

«В экономической сфере нельзя дискриминировать людей по национальной принадлежности. Я бы лучше обратил внимание на профессиональные качества. Что россияне, что иностранцы ведут себя очень часто нагло, грубо нарушают ПДД, часто попадают в ДТП. Надо выяснить, кто становится виновником аварий, почему так происходит, и уже потом воздействовать на них. Самое главное, чтобы безопасность была, а кто за рулем – не важно», - отметил Похмелкин.

В свою очередь, глава Профсоюза московских таксистов Вячеслав Смирнов заявил НСН, что предложенные властями меры не дадут россиянам никаких преимуществ.

«Думаю, найдутся обходные маневры. Таксисты-иностранцы сразу станут и самозанятыми, и какими хотите», - считает общественный деятель.

Летом СМИ сообщали, что в Москве в конце текущего года заработает система, запрещающая агрегаторам передавать заказы водителям такси, которые злостно нарушают правила дорожного движения и не соблюдают нормы режима труда и отдыха. Отмечается, что на портале госуслуг появится цифровой профиль водителя, через который компании смогут в онлайн-режиме отслеживать наличие штрафов за нарушение ПДД и статус водительских прав у нанимаемых и нанятых водителей.

Первые такси без водителя могут появиться в Москве в 2024 году. Сейчас в столице проводится тестирование более сотни беспилотных автомобилей «Яндекса», однако при этом водитель обязательно должен быть за рулем машины.

