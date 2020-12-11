Найдены новые симптомы COVID-19 у детей

Ученые обнаружили ряд необычных симптомов, которые могут проявляться у детей с COVID-19. Как сообщает Express, их выявили специалисты Медицинской школы Гроссмана Нью-Йоркского университета. Они напомнили, что дети часто переносят коронавирусную инфекцию в легкой форме или бессимптомно. Тем не менее, в сочетании с мультисистемным воспалительным синдром (MIS-C) COVID-19 провоцирует воспаление некоторых органов и тканей, таких как сердце, легкие, кровеносные сосуды, почки, пищеварительная система, мозг, кожа или глаза.

Ученые, проанализировав симптоматику у детей с COVID-19, а также вызванный им воспалительный синдромом, пришли к выводу, что у 83% участников исследования имелись «кожно-слизистые изменения»: опухшие и покрасневшие глаза, красные щеки и ладони, а также так называемый «клубничный язык» - опухший, бугристый и ярко-красный.