Найдены новые симптомы COVID-19 у детей
Ученые обнаружили ряд необычных симптомов, которые могут проявляться у детей с COVID-19. Как сообщает Express, их выявили специалисты Медицинской школы Гроссмана Нью-Йоркского университета. Они напомнили, что дети часто переносят коронавирусную инфекцию в легкой форме или бессимптомно. Тем не менее, в сочетании с мультисистемным воспалительным синдром (MIS-C) COVID-19 провоцирует воспаление некоторых органов и тканей, таких как сердце, легкие, кровеносные сосуды, почки, пищеварительная система, мозг, кожа или глаза.
Ученые, проанализировав симптоматику у детей с COVID-19, а также вызванный им воспалительный синдромом, пришли к выводу, что у 83% участников исследования имелись «кожно-слизистые изменения»: опухшие и покрасневшие глаза, красные щеки и ладони, а также так называемый «клубничный язык» - опухший, бугристый и ярко-красный.
Между тем, доля жителей Москвы с коронавирусной инфекцией, которые сначала обращались к врачу с симптомами ОРВИ, составляет более 40%. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Она подчеркнула, что столичные власти приняли решение выдавать лекарства всем, у кого есть симптомы ОРВИ. Поскольку доля людей, у которых изначально устанавливается ОРВИ, а потом в результате ПЦР-исследования подтверждается диагноз «коронавирусная инфекция», составляет более 40, отмечает RT.
А ранее Ракова заявила, что власти Москвы надеются на то, что победить COVID-19 получится через несколько месяцев. Она подчеркнула, что в столице уже запущена массовая вакцинация.
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