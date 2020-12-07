Перечислены симптомы рака желудка на ранней стадии

Затрудненное пищеварение, проблемы с глотанием и потеря веса могут говорить о первых признаках развития рака желудка у человека, сообщается на сайте британской благотворительной организации Cancer Research UK.

Так, трудности с глотанием, активная потеря веса, нарушение деятельности желудка, которое не проходит более трех недель, а также чувство быстрого насыщения являются первыми признаками, при появлении которых человеку стоит показаться врачу для исключения риска развития рака желудка.

Кроме того, симптомы могут сопровождаться кровотечением, болью в области живота, слабостью в теле.

Если симптомы наблюдаются некоторое время и не проходят, человеку стоит обратиться к медикам.

Ранее стали известны первые признаки рака головного мозга, сообщает «Пятый канал» со ссылкой на врача-онколога Михаила Мяснянкина.

По его словам, самый распространенный симптом - головная боль. По мере развития рака могут появляться такие симптомы, как быстрая утомляемость, головокружения, тошнота, потери сознания, судороги. При этом ухудшаются зрение и слух.

