Найдено объяснение пропажи детей в подмосковных пещерах
Организатор экскурсии Сергей Боков, который сопровождал группу детей, заблудившихся 17 декабря в подмосковных пещерах, рассказал подробности инцидента, передает телеканал «360».
Инструктор не подтвердил информацию о том, что он якобы разминулся с подопечными. Группа «подошла к старому выходу», однако им не удалось подняться наверх, поскольку «он был завален».
По словам Быкова, часть детей осталась там со взрослым, а он с остальными поднялся к основному выходу, где его встретили сотрудники МЧС.
Ранее в четверг ГУ МЧС передавало, что 8 детей и двое взрослых из секции спортивного ориентирования в возрасте от 9 до 12 лет не вернулись из Сьяновских пещер в Домодедово вовремя. Через несколько часов пропавших нашли.
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