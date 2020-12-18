Найдено объяснение пропажи детей в подмосковных пещерах

Организатор экскурсии Сергей Боков, который сопровождал группу детей, заблудившихся 17 декабря в подмосковных пещерах, рассказал подробности инцидента, передает телеканал «360».

Инструктор не подтвердил информацию о том, что он якобы разминулся с подопечными. Группа «подошла к старому выходу», однако им не удалось подняться наверх, поскольку «он был завален».

Группа туристов пропала в пещерах Сьяны в Подмосковье

По словам Быкова, часть детей осталась там со взрослым, а он с остальными поднялся к основному выходу, где его встретили сотрудники МЧС.

Ранее в четверг ГУ МЧС передавало, что 8 детей и двое взрослых из секции спортивного ориентирования в возрасте от 9 до 12 лет не вернулись из Сьяновских пещер в Домодедово вовремя. Через несколько часов пропавших нашли.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: depositphotos.com
ТЕГИ:ПодмосковьеДети
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры