Найдено объяснение пропажи детей в подмосковных пещерах

По словам Быкова, часть детей осталась там со взрослым, а он с остальными поднялся к основному выходу, где его встретили сотрудники МЧС.

Ранее в четверг ГУ МЧС передавало, что 8 детей и двое взрослых из секции спортивного ориентирования в возрасте от 9 до 12 лет не вернулись из Сьяновских пещер в Домодедово вовремя. Через несколько часов пропавших нашли.

