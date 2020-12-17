Группа туристов пропала в пещерах Сьяны в Подмосковье
Туристическая группа из 10 человек пропала в пещере Сьяны в Подмосковье, передаёт ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
По данным собеседника агентства, туристы вошли в пещеру около 11 часов утра, и с тех пор не выходят на связь.
В группу входят двое взрослых, один из которых — инструктор, и восемь детей в возрасте от 9 до 12 лет. Сообщается, что туристы должны были выйти из пещеры около 20:00.
Как позже сообщил Telegram-канал LIFE SHOT, один из взрослых был найден в шоковом состоянии у входа в Сьяны. По данным LIFE SHOT, тургруппа заблудилась во время экскурсии, инструктор оставил детей с другим взрослым, одним из родителей.
Инструктор группы отправился искать выход, несколько часов спустя наткнулся на спасателей и указал им примерное направление поисков. На месте работают специальные отряды МЧС.
И как только что стало известно РЕН ТВ, нашлись уже все потерявшиеся - восемь детей и один взрослый. С несовершеннолетними всё нормально.
Сьяны — система искусственных пещер-каменоломен в городском округе Домодедово. Общая протяженность пещер — около 20 километров, они являются самыми крупными в Подмосковье и пятыми по величине в России.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,8 млн+28 214 / сут.
Умерли
49 151+587 / сут.
Выздоровели
2,2 млн+26 440 / сут.
- Глава МИД Украины обиделся на Лаврова из-за нежелания контактировать
- Группа туристов пропала в пещерах Сьяны в Подмосковье
- Россияне подали более 100 тысяч заявлений на новые детские выплаты
- Французские учёные определили места с высоким риском заражения COVID-19
- Глава Минспорта РФ оценил санкции Спортивного арбитражного суда
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru