Группа туристов пропала в пещерах Сьяны в Подмосковье

Туристическая группа из 10 человек пропала в пещере Сьяны в Подмосковье, передаёт ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

По данным собеседника агентства, туристы вошли в пещеру около 11 часов утра, и с тех пор не выходят на связь.

В группу входят двое взрослых, один из которых — инструктор, и восемь детей в возрасте от 9 до 12 лет. Сообщается, что туристы должны были выйти из пещеры около 20:00.

Как позже сообщил Telegram-канал LIFE SHOT, один из взрослых был найден в шоковом состоянии у входа в Сьяны. По данным LIFE SHOT, тургруппа заблудилась во время экскурсии, инструктор оставил детей с другим взрослым, одним из родителей.

Инструктор группы отправился искать выход, несколько часов спустя наткнулся на спасателей и указал им примерное направление поисков. На месте работают специальные отряды МЧС.

И как только что стало известно РЕН ТВ, нашлись уже все потерявшиеся - восемь детей и один взрослый. С несовершеннолетними всё нормально.

Сьяны — система искусственных пещер-каменоломен в городском округе Домодедово. Общая протяженность пещер — около 20 километров, они являются самыми крупными в Подмосковье и пятыми по величине в России.

