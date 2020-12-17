Пропавшую в подмосковных пещерах группу туристов нашли
Группа пропавших туристов в подмосковных пещерах Сьяны обнаружена спасателями. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы региона.
По данным агентства, спасатели выводят туристов на поверхность.
Ранее стало известно, что туристическая группа из 10 человек пропала в пещере Сьяны в Подмосковье. Туристы вошли в пещеру около 11 часов утра и с тех пор связь с ними была утеряна. В группу входят двое взрослых, в том числе инструктор, и восемь детей в возрасте от 9 до 12 лет.
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