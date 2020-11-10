Найдено новое возможное средство от коронавируса

Прием гормона мелатонина, который регулирует цикл сна и бодрствования, может снижать риски осложнений при заболевании коронавирусом, сообщает РИА Новости.

Американские ученые, опираясь на обследования пациентов Кливлендской клиники, заметили, что прием этого гормона на 30% увеличивал шансы на выздоровление с учетом возраста, расы и текущих заболеваний, а среди афроамериканцев – на 52%.

Ученые отметили, что принимать его без консультаций с врачом не стоит и добавили, что по этой теме потребуются дальнейшие исследования.

Ранее сообщалось, что употребление меда и черного тмина может помочь пациенту справиться с коронавирусной инфекцией в средней и тяжелой форме. Прием 1 грамма меда и 80 мг черного тмина на 1 кг массы тела облегчал течение болезни и сокращал срок заболевания в среднем на 4 дня.

