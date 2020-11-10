Найдено новое возможное средство от коронавируса
Прием гормона мелатонина, который регулирует цикл сна и бодрствования, может снижать риски осложнений при заболевании коронавирусом, сообщает РИА Новости.
Американские ученые, опираясь на обследования пациентов Кливлендской клиники, заметили, что прием этого гормона на 30% увеличивал шансы на выздоровление с учетом возраста, расы и текущих заболеваний, а среди афроамериканцев – на 52%.
Ученые отметили, что принимать его без консультаций с врачом не стоит и добавили, что по этой теме потребуются дальнейшие исследования.
Ранее сообщалось, что употребление меда и черного тмина может помочь пациенту справиться с коронавирусной инфекцией в средней и тяжелой форме. Прием 1 грамма меда и 80 мг черного тмина на 1 кг массы тела облегчал течение болезни и сокращал срок заболевания в среднем на 4 дня.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,8 млн+20 977 / сут.
Умерли
31 161+368 / сут.
Выздоровели
1,4 млн+15 600 / сут.
- Москва усилила ограничения из-за роста числа заболевших COVID-19
- Четыре человека спасены при пожаре на юго-востоке Москвы
- Врио главы Минстроя намерен ежегодно обеспечивать жильём 5 млн россиян
- Ростехнадзор назвал причину разлива топлива на ТЭЦ-3 Норильска
- Собянин ввел в Москве новые ограничения на два месяца
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru