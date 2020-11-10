Названы два эффективных продукта против коронавируса

Употребление меда и черного тмина может помочь пациенту справиться с коронавирусной инфекцией, передает РИА Новости.

Группа ученых, которые опубликовали свое исследование на портале medRxiv, исследовала влияние меда и тмина на больных коронавирусом в средней и тяжелой форме. Прием 1 грамма меда и 80 мг черного тмина на 1 кг массы тела облегчал течение болезни и сокращал срок заболевания в среднем на 4 дня.

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Ранее гендиректор Национального медицинского исследовательского центра им. В.А. Алмазова Минздрава РФ, президент Российского кардиологического общества, академик РАН Евгений Шляхто рассказал, что дефицит витамина D выявили у 71,3% заболевших COVID-19, в том числе у 36,3% – тяжелый дефицит.

По его словам, дефицит витамина D является важным прогностическим фактором неблагоприятного развития заболевания – как заболевания средне-тяжелого течения, так и тяжёлого течения.

Ранее к похожим выводам пришли американские ученые, которые заметили, что чем ближе к норме уровень витамина D в крови, тем ниже вероятность тяжёлых случаев и смертности от новой коронавирусной инфекции.

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Ранее руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института имени Гамалеи Виктор Зуев в интервью НСН дал рекомендации по поддержанию иммунитета во время пандемии коронавируса. Он считает, что не стоит «хвататься за витамин D». Лучше соблюдать режим самоизоляции, стараться есть свежие овощи и фрукты, пить много воды.

Также ранее сообщалось, что больные диабетом переносят новый коронавирус тяжелее других: они в шесть раз чаще нуждаются в госпитализации и в 12 раз чаще подвержены летальным исходам. К таким выводам пришли учёные из Калифорнийского университета в Сан-Франциско. Как выяснилось, диабет находится на втором месте по тяжести осложнений при COVID-19 после сердечно-сосудистых заболеваний.

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ФОТО: РИА Новости
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