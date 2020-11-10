Названы два эффективных продукта против коронавируса

Ранее гендиректор Национального медицинского исследовательского центра им. В.А. Алмазова Минздрава РФ, президент Российского кардиологического общества, академик РАН Евгений Шляхто рассказал, что дефицит витамина D выявили у 71,3% заболевших COVID-19, в том числе у 36,3% – тяжелый дефицит.

По его словам, дефицит витамина D является важным прогностическим фактором неблагоприятного развития заболевания – как заболевания средне-тяжелого течения, так и тяжёлого течения.

Ранее к похожим выводам пришли американские ученые, которые заметили, что чем ближе к норме уровень витамина D в крови, тем ниже вероятность тяжёлых случаев и смертности от новой коронавирусной инфекции.