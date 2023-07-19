Найдена пропавшая в Шахтах шестилетняя девочка
19 июля 202300:02
Сотрудникам правоохранительных органов удалось найти шестилетнюю девочку, которая пропала во время прогулки в городе Шахты Ростовской области, сообщает «РЕН ТВ».
Ребенок жив. Также задержан мужчина, вместе с которым ее заметили в магазине. Подробности не разглашаются.
Стало известно, что ребенок ушел с детской площадки в сопровождении неизвестного, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru