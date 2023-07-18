В городе Шахты Ростовской области пропала шестилетняя девочка

Сообщается, что ребенок ушел с детской площадки в сопровождении мужчины. Его личность устанавливается.

В полиции уточнили, что у девочки русые волосы и голубые глаза. Она одета в джинсовые шорты и светлый топ.

Жителей Шахт попросили сообщать в полицию информацию о местонахождении ребенка.

В городе Сим Челябинской области 11 июля нашли тело пропавшей 11-летней школьницы. В убийстве подозревают отца одной из подруг девочки, передает «Радиоточка НСН».

