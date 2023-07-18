В городе Шахты Ростовской области пропала шестилетняя девочка
Полиция Ростовской области разыскивает шестилетнюю девочку, пропавшую в городе Шахты, заявили в пресс-службе регионального управления МВД.
Сообщается, что ребенок ушел с детской площадки в сопровождении мужчины. Его личность устанавливается.
В полиции уточнили, что у девочки русые волосы и голубые глаза. Она одета в джинсовые шорты и светлый топ.
Жителей Шахт попросили сообщать в полицию информацию о местонахождении ребенка.
В городе Сим Челябинской области 11 июля нашли тело пропавшей 11-летней школьницы. В убийстве подозревают отца одной из подруг девочки, передает «Радиоточка НСН».
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