Обнародован приговор историку Соколову 30-летней давности

Согласно документу, в 1981 году при затоплении фрегата «Святой Георгий» в Финском заливе погиб учёный Владимир Сорокин. Судно шло под управлением 25-летнего Олега Соколова, который на тот момент являлся студентом четвёртого курса истфака ЛГУ, а также молодым школьным учителем и замполитом в Петровском военно-историческом подростковом клубе. Соколов на тот момент не имел прав на вождение судов такого класса, а также опыта управления судном в морских условиях. Вторым фигурантом дела проходил начальник Петровского военно-исторического подросткового клуба Рудольф Пожогин. Он управлял другим судном, которое шло вместе с фрегатом, и его команда спасла весь экипаж тонущего корабля, за исключением Сорокина. Тело учёного так и не нашли.

Соколов частично признал вину и получил условный срок — один год. Пожогин также получил три года условно, потом пытался отсудить у Соколова компенсацию, но дело проиграл.

Добавим, адвокат Соколова Александр Почуев ранее опровергал эту информацию. По его словам, все сведения о судимости его доверителя не более чем «утки», которые запускают, чтобы очернить имя историка.

Напомним, в нaстоящее время 63-летний Соколов, убивший и расчленивший бывшую студентку и любовницу, нaходится под aрестом. Он пробудет под стрaжей до 8 янвaря. Соколов был зaдержaн 9 ноября, когдa упaл в реку Мойку при попытке избaвиться от улик. В его рюкзaке нaшли отрубленные женские руки и пистолет.

