«Нахлобучат покупателей!»: Как ударит по россиянам отказ от картофельных сеток

Замена сеток для картошки и фруктов на «зеленую упаковку» приведет к подорожанию продуктов, сообщил в эфире НСН ретейлер Дмитрий Потапенко.

По данным «Ведомостей», Минопромторг обсуждает введение запрета на упаковку картофеля, овощей и фруктов в полиэтиленовые сумки-сетки. В ведомстве указывают на сложность переработки такой упаковки, при этом эксперты называют ее самой дешевой.