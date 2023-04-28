«Нахлобучат покупателей!»: Как ударит по россиянам отказ от картофельных сеток
«Зеленые упаковки» из сложных материалов нанесут больший вред экологии, чем советские сетки, сказал в эфире НСН Дмитрий Потапенко.
Замена сеток для картошки и фруктов на «зеленую упаковку» приведет к подорожанию продуктов, сообщил в эфире НСН ретейлер Дмитрий Потапенко.
По данным «Ведомостей», Минопромторг обсуждает введение запрета на упаковку картофеля, овощей и фруктов в полиэтиленовые сумки-сетки. В ведомстве указывают на сложность переработки такой упаковки, при этом эксперты называют ее самой дешевой.
«Сетки существовали с советских времен, их старались удешевить, применяя более "тряпичный" материал. Проблема упаковки для молока в том, что это фольгированная бумага и она хуже, чем, например, чистый пенопласт, поскольку разделить ее невозможно. В данном случае законодатель идет по логике, которая нанесет экологии больший вред. С одной стороны, увеличат стоимость упаковки, она приобретет "зеленое направление", но на самом деле это будет как сложная для переработки фольгированная бумага. Чем сложнее материал, тем хуже он перерабатывается», - объяснил Потапенко.
По его мнению, в конечном счете пострадают покупатели.
«За все заплатит потребитель, кроме него в этой цепочки не существует ни одного плательщика: ни производитель, ни логист, ни государство, здесь не должно быть иллюзий. А насколько нахлобучат покупателей, это будет предмет торга», - заключил собеседник НСН.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее возмутился, что магазины в его стране завалены египетской и российской картошкой. Он потребовал обеспечить белорусов своей картошкой и фруктами.
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