Лукашенко возмутился импортной картошке в магазинах
Жители Белоруссии должны быть обеспечены отечественными овощами и фруктами, а не закупать импортную продукцию, сообщает телеканал «360» со ссылкой на заявление президента Александра Лукашенко.
По его словам, «торговые сети завалены египетским картофелем и россина которые в разы выше». Как отметил глава государства, по ряду направлений Гродненская область вышла на первое место, но в сельском хозяйстве проблемы хуже, чем в других регионах.
Лукашенко указал на падеж скота и снижение производства молока.
Ранее жена президента Зимбабве назвала Лукашенко матерью Белоруссии, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru