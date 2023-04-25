Лукашенко возмутился импортной картошке в магазинах

Жители Белоруссии должны быть обеспечены отечественными овощами и фруктами, а не закупать импортную продукцию, сообщает телеканал «360» со ссылкой на заявление президента Александра Лукашенко.

Лукашенко заявил о необходимости общего с Россией медиахолдинга

По его словам, «торговые сети завалены египетским картофелем и россина которые в разы выше». Как отметил глава государства, по ряду направлений Гродненская область вышла на первое место, но в сельском хозяйстве проблемы хуже, чем в других регионах.

Лукашенко указал на падеж скота и снижение производства молока.

Ранее жена президента Зимбабве назвала Лукашенко матерью Белоруссии, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БелоруссияАлександр Лукашенко

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