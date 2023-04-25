По его словам, «торговые сети завалены египетским картофелем и россина которые в разы выше». Как отметил глава государства, по ряду направлений Гродненская область вышла на первое место, но в сельском хозяйстве проблемы хуже, чем в других регионах.

Лукашенко указал на падеж скота и снижение производства молока.

Ранее жена президента Зимбабве назвала Лукашенко матерью Белоруссии, сообщает «Радиоточка НСН».

