СМИ: В России могут запретить продавать овощи в сетках
Минпромторг РФ рассматривает возможность запретить продажу овощей и фруктов в полиэтиленовых сумках-сетках. Об этом пишут «Ведомости».
По данным издания, с такой инициативой выступил Российский экологический оператор (РЭО). В ведомстве указали, что подобную упаковку сложно перерабатывать, и используемое для этого оборудование часто ломается. Исследователи Института экономической политики им. Егора Гайдара предложили в качестве альтернативы использовать пропиленовые и полиэтиленовые пакеты и пленки, а также водостойкую бумагу.
Отмечается, что окончательное решение по вопросу пока не принято.
По мнению экспертов, изменение упаковки спровоцирует рост цен на овощи и фрукты. Продукция может подорожать на 20%: одному предприятию понадобится до 500 млн рублей на переоборудование упаковочных материалов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru