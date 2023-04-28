СМИ: В России могут запретить продавать овощи в сетках

По данным издания, с такой инициативой выступил Российский экологический оператор (РЭО). В ведомстве указали, что подобную упаковку сложно перерабатывать, и используемое для этого оборудование часто ломается. Исследователи Института экономической политики им. Егора Гайдара предложили в качестве альтернативы использовать пропиленовые и полиэтиленовые пакеты и пленки, а также водостойкую бумагу.

Отмечается, что окончательное решение по вопросу пока не принято.

По мнению экспертов, изменение упаковки спровоцирует рост цен на овощи и фрукты. Продукция может подорожать на 20%: одному предприятию понадобится до 500 млн рублей на переоборудование упаковочных материалов.

