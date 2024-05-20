Медик рассказал, когда беременным нельзя водить машину
Женщинам, которые находятся на поздних сроках беременности, не следует садиться за руль. Об этом эндокринолог Андрей Лычагин рассказал «Газете.Ru».
На последних месяцах беременности у женщин за рулем могут начаться внезапные схватки, из-за чего беременная может отвлечься от дороги и попасть в аварийную ситуацию. Это слишком большой риск и для мамы, и для ребенка, отметил врач.
Однако если женщине в положении все же нужно воспользоваться автомобилем, ей не следует садиться слишком близко к рулю. В противном случае существует большая опасность получить травмы при ДТП.
Ранее профессор РНИМУ им. Н. И. Пирогова Александр Карабиненко рассказал, что беременным, а также людям с тяжелой формой сахарного диабета нельзя соблюдать пост. Об этом напоминает телеграм-канал «Радиоточка НСН».
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