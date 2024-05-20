Медик рассказал, когда беременным нельзя водить машину

Женщинам, которые находятся на поздних сроках беременности, не следует садиться за руль. Об этом эндокринолог Андрей Лычагин рассказал «Газете.Ru».

На последних месяцах беременности у женщин за рулем могут начаться внезапные схватки, из-за чего беременная может отвлечься от дороги и попасть в аварийную ситуацию. Это слишком большой риск и для мамы, и для ребенка, отметил врач.