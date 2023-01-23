Адвокат призвал наградить полицейских, задержавших прохожего с ружьем в Железногорске
Посткриминальная реакция полицейских начала меняться на профилактическую, отметил в эфире НСН Игорь Трунов.
В последнее время в России наблюдается положительная тенденция: когда полицейские замечают человека с предметом, похожим на ружье, они предпринимают все меры профилактики преступления, а раньше их было не дозваться, рассказал президент Союза адвокатов России Игорь Трунов в интервью НСН.
Накануне сообщалось, что полиция нашла «вооруженного прохожего», напугавшего жителей Железногорска Красноярского края. В прокуратуре региона сообщили, что он оказался 19-летней девушкой с игрушечным ружьем. При этом детские сады и школы уже успели закрыть свою территорию для безопасности детей, а полицию ранее бросили на поиски. Игорь Трунов отметил, что вводить наказание на законодательном уровне за ношение визуально опасных предметов не стоит.
«Такая ситуация совсем не повод для того, чтобы бить тревогу. Она радостная в том, что полицейских, как правило, не дозовешься. А здесь положительная тенденция в виде профилактической реакции. Не тогда, когда человек ходит по улице, ствол торчит и никого это не волнует... А после того, как он всех перестрелял, полиция подъехала. Эта посткриминальная реакция должна смениться на профилактическую. А если автомат тяжело отличить от натурального, то их награждать за это надо, а не менять закон», - сказал Трунов.
Он отметил, что россияне должны толерантно относиться к профилактическим мерам преступлений, в том числе если пришлось закрыть территории школ, детских садов или эвакуировать детей.
«Очень много зависит от деталей. Буквально позавчера в США был очередной расстрел 10 человек, это случается чуть ли не через день. У нас такого ужаса нет, но раз в год случается подобное. Естественно, что идут профилактические меры, граждане должны к этому толерантно относиться. Нужно выбирать, то ли полиция работает с акцентом на профилактику, то ли у нее будет постреакция. Да, схватили, доставили, опросили. Если она невиновна, не было умысла, не надо делать трагедию и обижаться на кого-то», - резюмировал Трунов.
Ранее сообщалось, что в Железногорске также был усилен антитеррористический режим из-за «вооруженного прохожего». Кроме того, дополнительная охрана была выставлена на подходах к образовательным учреждениям, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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