Нагиев заявил, что будет ведущим КВН вместо болеющего Маслякова

Актёр Дмитрий Нагиев заявил, что станет ведущим КВН на время болезни Александра Маслякова, сообщает РИА Новости.

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Шоумен отметил, что станет первым из нескольких ведущих, которые временно заменят бессменного руководителя КВН.

«Александра Васильевича заменить невозможно! На время его болезни его заменит несколько ведущих. А я — первый из них», — заключил Нагиев.

Добавим, что в официальном Instagram КВН указано, что Нагиев будет вести первую игру 1/8 финала.

Ранее телеведущий Александр Масляков заявил, что вынужден пропустить первые игры нового сезона КВН из-за повторного заражения коронавирусом, поэтому на первых встречах его заменят известные игроки КВН прошлых лет или «не чужие передаче» люди.

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ТЕГИ:ТелеведущийКВНДмитрий Нагиев
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