Нагиев заявил, что будет ведущим КВН вместо болеющего Маслякова

Шоумен отметил, что станет первым из нескольких ведущих, которые временно заменят бессменного руководителя КВН.

«Александра Васильевича заменить невозможно! На время его болезни его заменит несколько ведущих. А я — первый из них», — заключил Нагиев.

Добавим, что в официальном Instagram КВН указано, что Нагиев будет вести первую игру 1/8 финала.

Ранее телеведущий Александр Масляков заявил, что вынужден пропустить первые игры нового сезона КВН из-за повторного заражения коронавирусом, поэтому на первых встречах его заменят известные игроки КВН прошлых лет или «не чужие передаче» люди.

