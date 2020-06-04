Надежды на бэби-бум в России после карантина потерпели фиаско
После начала нерабочего режима в связи с распространением коронавируса некоторые эксперты предположили, что через 9 месяцев страну ожидает всплеск рождаемости. Однако статистика продаж и врачи говорят ровно об обратном: рождаемость в стране упадет, причем заметно.
За первые 20 недель текущего года в России на 7,7% упали продажи тестов на беременность, причем основное падение пришлось именно на карантинный период. Кроме того, сократились объемы продаж тестов для определения овуляции — на 3,5%. На этом фоне возросли траты россиян на презервативы и другие средства контрацепции.
В свою очередь заметное снижение количества беременных зафиксировали и врачи. По их мнению, в нынешнее непростое время россиянки боятся заводить детей из-за неуверенности в завтрашнем дне.
«Подавляющее большинство разумных женщин решило несколько скорректировать свои планы и отложило беременность до лучших времен, потому что экономическая ситуация не способствует пополнению в семьях», - заявила в интервью NEWS.ru директор Ассоциации народонаселения и развития и акушер-гинеколог Любовь Ерофеева.
По данным Росстата, к началу 2020 года в России насчитывалось 146,7 млн жителей. При этом, согласно пессимистическому прогнозу, через десять лет, население страны сократится еще на 7 млн человек.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru