Надежды на бэби-бум в России после карантина потерпели фиаско

После начала нерабочего режима в связи с распространением коронавируса некоторые эксперты предположили, что через 9 месяцев страну ожидает всплеск рождаемости. Однако статистика продаж и врачи говорят ровно об обратном: рождаемость в стране упадет, причем заметно.

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За первые 20 недель текущего года в России на 7,7% упали продажи тестов на беременность, причем основное падение пришлось именно на карантинный период. Кроме того, сократились объемы продаж тестов для определения овуляции — на 3,5%. На этом фоне возросли траты россиян на презервативы и другие средства контрацепции.

В свою очередь заметное снижение количества беременных зафиксировали и врачи. По их мнению, в нынешнее непростое время россиянки боятся заводить детей из-за неуверенности в завтрашнем дне.

«Подавляющее большинство разумных женщин решило несколько скорректировать свои планы и отложило беременность до лучших времен, потому что экономическая ситуация не способствует пополнению в семьях», - заявила в интервью NEWS.ru директор Ассоциации народонаселения и развития и акушер-гинеколог Любовь Ерофеева.

По данным Росстата, к началу 2020 года в России насчитывалось 146,7 млн жителей. При этом, согласно пессимистическому прогнозу, через десять лет, население страны сократится еще на 7 млн человек.

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ФОТО: РИА Новости/Артем Житенев
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