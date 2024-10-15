Надежда Бабкина назвала квадроберов «хворыми на голову»
Народная артистка РФ призналась, что её это популярное среди молодежи веяние не интересует.
Певица Надежда Бабкина призналась журналистам, что не интересуется темой квадробинга, всколыхнувшей российские медиа в последние месяцы, хотя и знает, о чем речь.
«Квадробинг меня не интересует. Мне кажется, это хворые на голову люди», - заявила она в ответ на вопрос корреспондента НСН после гала-концерта Всероссийской премии «Мы верим твёрдо в героев спорта».
Народная артистка РФ, однако, рассказала об увлечениях своих внуков. По её словам, одна из внучек увлекается боксом и футболом, а внук «обожает писать музыку».
Квадроберами называют молодых людей, которые надевают маски животных и подражают их повадкам, передвигаясь на четвереньках. В некоторых случаях квадроберы ведут себя агрессивно. Некоторые родители одобряют подобное увлечение детей, а вот в Госдуме всерьез подумывают запретить квадробинг и ввести ответственность для родителей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru