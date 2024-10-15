Надежда Бабкина назвала квадроберов «хворыми на голову»

«Квадробинг меня не интересует. Мне кажется, это хворые на голову люди», - заявила она в ответ на вопрос корреспондента НСН после гала-концерта Всероссийской премии «Мы верим твёрдо в героев спорта».

Народная артистка РФ, однако, рассказала об увлечениях своих внуков. По её словам, одна из внучек увлекается боксом и футболом, а внук «обожает писать музыку».

Квадроберами называют молодых людей, которые надевают маски животных и подражают их повадкам, передвигаясь на четвереньках. В некоторых случаях квадроберы ведут себя агрессивно. Некоторые родители одобряют подобное увлечение детей, а вот в Госдуме всерьез подумывают запретить квадробинг и ввести ответственность для родителей.

