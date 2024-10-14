«Результат - квадроберы»: Сын Куклачева выступил против запрета животных в цирках
В цирке животные живут дольше, за ними хорошо ухаживают, а современным детям необходим контакт с животным миром, заявил НСН Дмитрий Куклачев.
В цирке животные живут дольше, за ними хорошо ухаживают, а депутаты пытаются «хайповать» на теме запрета животных в представлениях, заявил НСН сын художественного руководителя Театра кошек Юрия Куклачева Дмитрий.
Ранее депутат Владимир Бурматов сообщил, что в ноябре Госдума изучит законопроект о запрете участия животных в представлениях. Однако, по его словам, решать проблему надо последовательно, «закручивая гайки» в отношении цирков с тем, чтобы требования к содержанию животных в них все время возрастали. Куклачев назвал идею «полнейшей глупостью».
«Это полнейшая глупость. Депутаты давно лоббируют принятие этих поправок, но люди не знают специфику работы с животными. Совещания старались провести без специалистов, которые работают с животными. Если мы посмотрим на страны, где приняли такого рода законы, мы увидим только деградацию. Сегодня закон о защите животных работает. Люди, которые причиняют животным боль, они наказываются достаточно сурово. Я бы сделал это наказание еще более суровым», - рассказал он.
По его словам, животные в цирке живут намного дольше, сегодня соблюдаются все требования по их содержанию.
«Уже несколько лет цирки выполняют четкие предписания Минсельхознадзора. Животные в цирке живут намного дольше, чем обычные животные в естественной среде. За этими животными ухаживают. Глупо говорить, что издеваются над лошадками. Если лошадь бить, она тебе все это «возместит». Мы всегда открыты ко всем зоозащитникам, борьба с нами – это хайп. Мы к себе в театр всегда приглашаем: посмотрите, в каких условиях у нас животные живут... Никто не пришел», - отметил он.
Он уверен, что дети сегодня играют в квадроберов, потому что люди и животные практически не взаимодействуют в городских условиях.
«Сегодня мы увидели большую проблему – квадробинг. Это взрослые и дети, которые наряжаются и ощущают себя животными. Это говорит о том, что у нас с каждым днем становится все меньше взаимодействия животного и человека в городских условиях. В деревне никто не будет заниматься квадробингом рядом с козами, коровами и курочками. Цирк очень нужен, чтобы дети видели животных не только на картинках и в соцсетях», - заключил собеседник НСН.
В феврале лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев и вице-спикер Госдумы Владислав Даванков внесли в ГД законопроект, устанавливающий запрет на использование животных в цирках, передает «Радиоточка НСН».
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