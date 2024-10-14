«Результат - квадроберы»: Сын Куклачева выступил против запрета животных в цирках

В цирке животные живут дольше, за ними хорошо ухаживают, а депутаты пытаются «хайповать» на теме запрета животных в представлениях, заявил НСН сын художественного руководителя Театра кошек Юрия Куклачева Дмитрий.

Ранее депутат Владимир Бурматов сообщил, что в ноябре Госдума изучит законопроект о запрете участия животных в представлениях. Однако, по его словам, решать проблему надо последовательно, «закручивая гайки» в отношении цирков с тем, чтобы требования к содержанию животных в них все время возрастали. Куклачев назвал идею «полнейшей глупостью».