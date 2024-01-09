Более 6 тысяч жителей Находки в Приморье остались без отопления из-за аварии

Более 6 тысяч жителей Находки в Приморье остались без тепла из-за аварии, проводится проверка, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона, передает ТАСС.

С проблемой столкнулись жители 88 многоквартирных домов. Отмечается, что причиной аварии стал порыв питательной линии экономайзера, подробности выясняются. Температура воздуха в регионе опустилась ниже пяти градусов мороза.

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Ранее в Подольске задержали заместителя главы администрации городского округа Подольска. Против него завели уголовное дело по факту превышения должностных полномочий с причинением тяжких последствий, сообщает Следственный комитет, не называния чиновника по имени.

За неправильную эксплуатацию оборудования в Подольске открыли уголовное дело в отношении сотрудников закрытого акционерного общества котельной. В результате их действий произошло отключение тепла в микрорайоне Климовске. Без отопления и горячей воды с 4 января оказались жилые дома, местные медицинские, учебные и дошкольные учреждения, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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