«Восемь дней без туалета!»: Лоза «разоблачил» миф об американцах на Луне

В плоскую Землю верили даже великие ученые и философы, а американские астронавты физически не смогли долететь до Луны, учитывая, что на космических кораблях полувековой давности не было даже туалетов. Об этом в разговоре с НСН заявил певец и композитор Юрий Лоза.

Музыкант стал финалистом антипремии «Почетный Академик ВРАЛ-2023» за популяризацию теории плоской Земли. Компанию ему составили автор учебника по православной биологии Сергей Вертьянов и сторонник битвы праславян-ариев с эрбинами Анатолий Клесов.