«Восемь дней без туалета!»: Лоза «разоблачил» миф об американцах на Луне
Музыкант в эфире НСН вспомнил имена великих ученых и философов прошлых веков, которые также считали, что наша планета имеет плоскую форму.
В плоскую Землю верили даже великие ученые и философы, а американские астронавты физически не смогли долететь до Луны, учитывая, что на космических кораблях полувековой давности не было даже туалетов. Об этом в разговоре с НСН заявил певец и композитор Юрий Лоза.
Музыкант стал финалистом антипремии «Почетный Академик ВРАЛ-2023» за популяризацию теории плоской Земли. Компанию ему составили автор учебника по православной биологии Сергей Вертьянов и сторонник битвы праславян-ариев с эрбинами Анатолий Клесов.
«Что это такое? Кто это такие? Всякую хрень будете популяризировать? Дайте эту премию Аристотелю, Платону, Сократу, которые тоже верили в плоскую Землю. Давайте, накиньте сейчас на Сократа. Скажем: Сократ – дурачок, потому что верил в плоскую землю. Ну это бред! Давайте Сократа обвиним в том, что он тупой. Или Кубрика обвиним за то, что он разоблачил «лунную эпопею» и все это снял. Возьмите «Козерог один», который сняли американцы по этой «лунной эпопее» – ни один американский астронавт не признался на Библии, что он был на Луне. Их что, за это ругать? Ни один уважающий себя специалист не подтвердит, что он там был. Это технически невозможно – без туалета восемь дней летать – они бы в говне утонули там. У них туалета не было. Что вы хотите мне сказать? Дурачки придумают глупые новости, а вы звоните Лозе, отвлекаете его от важных дел. Зачем меня трогать? Я просто цитирую людей. Все вопросы к Самуэлю Роуботэму, Сократу, Платону, Кубрику, которые стояли у истоков этих теорий. И я готов с ними согласиться», - возмутился Лоза.
Ранее Юрий Лоза в разговоре с Telegram-канал «Радиоточка НСН» заявил, что раньше считал виниловый проигрыватель «прошлым веком», к которому человечество никогда не вернется.
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