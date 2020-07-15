Начнут «подкидывать»: Поиск просрочки россиянами может обернуться махинациями

«Эта мера действительно может привести к значительному снижению количества просрочки, которая до сих пор, к сожалению, встречается в магазинах. Компании будут вынуждены минимизировать возможные для себя риски. А риски здесь довольно-таки высоки, потому что штрафы за одно нарушение за просроченные продукты довольно высоки», - считает эксперт.

Вместе с тем нельзя исключать риски мошеннических действий со стороны недобросовестных граждан, которые будут использовать этот механизм для личного обогащения.

«Недобросовестные граждане смогут тем или иным образом подменять маркировку, вносить в нее какие-то изменения или приносить с собой просроченные товары и выдавать его за товары, лежащие на полке. В результате существенно возрастет финансовая нагрузка на торговые сети», - отметил глава «Общественной потребительской инициативы».

По закону штраф за продажу «просрочки» для юрлиц составляет 20-30 тысяч рублей.

