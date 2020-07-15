Начнут «подкидывать»: Поиск просрочки россиянами может обернуться махинациями
Глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов рассказал НСН, что финансовый интерес покупателей в выявлении «просрочки» сократит ее количество, но приведет к злоупотреблениям.
Россиян могут привлечь к выявлению просроченной продукции на полкам магазинов. С такой инициативой к главе Роспотребнадзора обратился депутат Госдумы Василий Власов. Он указывает, что покупателю, обнаружившему на прилавке магазина «просрочку», можно выплачивать компенсацию из штрафа, выписанного за это нарушение торговой сети, передает RT. Депутат считает, что обманутый гражданин должен получить половину из суммы выписанного штрафа. Делать это автор инициативы предлагает только через суд.
Любые меры, направленные на снижение объемов просроченной продукции на полках магазинов, приветствуются. При этом они должны быть взвешенные и продуманные, чтобы это не привело к перекосам и существенному экономическому ущербу торговых предприятий, заявил в эфире НСН председатель общественной организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов.
«Эта мера действительно может привести к значительному снижению количества просрочки, которая до сих пор, к сожалению, встречается в магазинах. Компании будут вынуждены минимизировать возможные для себя риски. А риски здесь довольно-таки высоки, потому что штрафы за одно нарушение за просроченные продукты довольно высоки», - считает эксперт.
Вместе с тем нельзя исключать риски мошеннических действий со стороны недобросовестных граждан, которые будут использовать этот механизм для личного обогащения.
«Недобросовестные граждане смогут тем или иным образом подменять маркировку, вносить в нее какие-то изменения или приносить с собой просроченные товары и выдавать его за товары, лежащие на полке. В результате существенно возрастет финансовая нагрузка на торговые сети», - отметил глава «Общественной потребительской инициативы».
По закону штраф за продажу «просрочки» для юрлиц составляет 20-30 тысяч рублей.
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