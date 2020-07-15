Новости за ночь: Депутат предложил платить покупателям за найденную «просрочку»
Государству следует поделиться с гражданами, выявившими просроченные продукты на прилавках магазинов, частью суммы от взимаемого за это нарушение штрафа. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Василий Власов, пишет RT.
Обращаясь к главе Роспотребнадзора Анне Поповой, депутат отметил, что купивший «просрочку» гражданин может рассчитывать на символическую компенсацию и только через суд. Власов предлагает установить правовой механизм, который бы гарантировал передачу половины от суммы штрафа гражданину, выявившему продукт с истёкшим сроком годности и заявившему об этом в контролирующие органы.
По закону штраф за продажу «просрочки» для юрлиц составляет 20-30 тысяч рублей.
Власов считает, что новый экономический стимул повысит общественный контроль за подобными правонарушениями.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru