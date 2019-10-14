Омбудсмен по экологии: Переработка просрочки облегчит жизнь малому бизнесу
Ильдар Неверов поддержал в эфире НСН идею Минпромторга разрешить в России переработку просроченных продуктов и вторичных материальных ресурсов.
В России могут разрешить торговым сетям отправлять просроченные продукты на переработку. С таким предложением выступил Минпромторг, подготовив законопроект, предусматривающий создание единой правовой базы по регулированию обращения продовольственных отходов и вторичных материальных ресурсов. Как рассказал «Известиям» замглавы министерства Виктор Евтухов, это позволит снизить количество отходов на свалках. Отмечается, что передавать продукты с истёкшим сроком годности на переработку будут после экспертизы на безопасность.
Бизнес-омбудсмен по экологии и природопользованию Ильдар Неверов в эфире НСН одобрил инициативу ведомства и рассказал, что она поможет не только разгрузить свалки, но и упорядочить сбыт сырья мелкими производителями.
«Инициатива Минпрома о том, что вторичные материальные ресурсы и продукция, из них произведённая, могут быть каким-то образом вовлечены в госзаказ или в иные программы поддержки, она позитивная. Потому что хоть сырьё — большой дефицит, его с руками отрывают, но у мелких бизнесменов и ИП есть проблемы со сбытом сырья. Не всегда оно того качества, которое требуют крупные заводы, такие как “Сибур” и другие. Поэтому если Минпром сможет аккуратно проанализировать эти продукты, и на них малые и средние предприятия получат субсидию, это очень хорошо. Это позитивно и правильно, мы это поддерживаем. Эта мера назрела», — заявил Неверов.
Добавим, законопроект Минпромторга уже направлен для получения отзыва в правительство. Статус рассмотрения документа пока неизвестен, однако в Роспотребнадзоре уже сообщили, что с точки зрения ведомства он нуждается в доработке. Напомним, на сегодняшний день продукты с истёкшим сроком годности подлежат изъятию, использование их в новом цикле производства запрещено законодательством РФ. В Минпромторге намерены дать определение вторичных материальных ресурсов, а также подробно расписать критерии, по которым будет определяться их пригодность к переработке.
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