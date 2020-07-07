«Начнется свистопляска»: Продажу алкоголя возле больниц сочли угрозой бизнесу

Глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз рассказал НСН об опасностях инициативы Минпромторга РФ передать регионам полномочия регулировать продажу алкоголя у медучреждений.

Инициатива Минпромторга России о наделении субъектов правом самостоятельно разрешать продажу алкоголя в магазинах и кафе на прилегающих к медучреждениям территориях может ухудшить положение бизнеса, рассказал НСН глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз.

Во вторник газета «Известия» сообщила, что в России могут разрешить розничную торговлю алкоголем рядом с медучреждениями. По данным издания, Минпромторг готовит законопроект, который наделит субъекты правом самостоятельно разрешать такую продажу в магазинах и кафе на прилегающих территориях.

После самоизоляции Россию может накрыть волна «алкоголизации»
По мнению Дробиза, передача на региональный уровень определения нормы о расстоянии от соцобъектов до точек продажи алкоголя зачастую приводит к ухудшению положения бизнеса.

«Как только регионам дают послабления - тут же регионы берут и ухудшают ситуацию в регулируемой сфере. Регионы используют это против бизнеса и ухудшат его положение», - сказал он агентству.

Он добавил, что уже есть пример того, как регионы применяли свои полномочия в сфере торговли алкоголем. Когда в 2012 году регионам дали право определять время и условия продажи алкоголя на региональном уровне, на местах «началась свистопляска с определением расстояния от соцобъектов до точек продажи алкоголя», напомнил он.

Ранее Дробиз высказывал скепсис по поводу ограничений на работу торгующих алкоголем заведений общепита в многоквартирных домах – так называемых «наливаек», продающих спиртное по ночам. По его мнению, это не повлияет на уровень потребления алкоголя, так как люди просто будут покупать больше спиртных напитков заранее.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: Евгений Епанчинцев//РИА Новости
ТЕГИ:ТорговляРоссияАлкоголь
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры