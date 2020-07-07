«Начнется свистопляска»: Продажу алкоголя возле больниц сочли угрозой бизнесу

По мнению Дробиза, передача на региональный уровень определения нормы о расстоянии от соцобъектов до точек продажи алкоголя зачастую приводит к ухудшению положения бизнеса.«Как только регионам дают послабления - тут же регионы берут и ухудшают ситуацию в регулируемой сфере. Регионы используют это против бизнеса и ухудшат его положение», - сказал он агентству.Он добавил, что уже есть пример того, как регионы применяли свои полномочия в сфере торговли алкоголем. Когда в 2012 году регионам дали право определять время и условия продажи алкоголя на региональном уровне, на местах «началась свистопляска с определением расстояния от соцобъектов до точек продажи алкоголя», напомнил он.

Ранее Дробиз высказывал скепсис по поводу ограничений на работу торгующих алкоголем заведений общепита в многоквартирных домах – так называемых «наливаек», продающих спиртное по ночам. По его мнению, это не повлияет на уровень потребления алкоголя, так как люди просто будут покупать больше спиртных напитков заранее.

