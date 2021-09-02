Начинаются единовременные выплаты российским пенсионерам
2 сентября 202102:33
Российские пенсионеры, которым зачисляют пенсию на карту, 2 сентября получат единовременную выплату в десять тысяч рублей.
Деньги получат 30,7 миллиона пожилых людей. Еще 12,7 миллиона пенсионеров, которые получают пенсии на дому, через «Почту России» или других доставщиков, выплаты получат одновременно с пенсией.
Как сообщил ранее глава Сбербанка Герман Греф, пенсионеры придут за единовременными выплатами в отделения Сбербанка, на сотрудников ляжет большая нагрузка.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru