Начинаются единовременные выплаты российским пенсионерам

Деньги получат 30,7 миллиона пожилых людей. Еще 12,7 миллиона пенсионеров, которые получают пенсии на дому, через «Почту России» или других доставщиков, выплаты получат одновременно с пенсией.

Как сообщил ранее глава Сбербанка Герман Греф, пенсионеры придут за единовременными выплатами в отделения Сбербанка, на сотрудников ляжет большая нагрузка.

