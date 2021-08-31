В Совфеде предложили ввести регулярные выплаты для компенсации инфляции
Выплаты населению, которые компенсировали бы инфляцию, должны стать регулярными. С таким заявлением выступил первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.
«Разовые выплаты можно превратить в технологическую последовательность, связанную с компенсацией потерь при более высокой инфляции. То есть, необязательно сразу давать по 10-15 тысяч, но речь идёт об обязанности государства погасить эту сверхплановую инфляцию, которая съедает произведённую индексацию. Так что, думаю, депутатам следует учесть это в своей будущей работе», – заявил Рязанский «Радио 1».
При этом, он подчеркнул, что для таких выплат не обязательно водить отдельную строку в бюджете. Рязанский напомнил, что в стране есть Фонд национального благосостояния. Он для этого и существует, чтобы компенсировать такого рода внеплановые, неожиданные финансовые ситуации, заключил первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике.
Напомним, 31 августа Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате военнослужащим 15 тысяч рублей. Согласно документу, она будет произведена в сентябре.
Выплата полагается, помимо военнослужащих, всем сотрудникам силовых структур. В перечень, в частности, включены прокуроры, работники Следственного комитета, полицейские, пожарные и таможенники.
Кроме того, президент подписал указ, согласно которому российским пенсионерам в сентябре текущего года выплатят по 10 тысяч рублей. Позже вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что единовременную «президентскую» выплату уже 2 сентября получат около 31 миллиона пенсионеров. Речь идёт о тех гражданах, пенсия которых зачисляется на банковскую карту. Как уточнили ранее в Пенсионном фонде, всего деньги должны получить около 43 миллионов человек - как неработающие, так и работающие пенсионеры. При этом, никаких заявлений подавать не надо, начисления произведут на основании данных ПФР.
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