В Совфеде предложили ввести регулярные выплаты для компенсации инфляции

Выплаты населению, которые компенсировали бы инфляцию, должны стать регулярными. С таким заявлением выступил первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

«Разовые выплаты можно превратить в технологическую последовательность, связанную с компенсацией потерь при более высокой инфляции. То есть, необязательно сразу давать по 10-15 тысяч, но речь идёт об обязанности государства погасить эту сверхплановую инфляцию, которая съедает произведённую индексацию. Так что, думаю, депутатам следует учесть это в своей будущей работе», – заявил Рязанский «Радио 1».

При этом, он подчеркнул, что для таких выплат не обязательно водить отдельную строку в бюджете. Рязанский напомнил, что в стране есть Фонд национального благосостояния. Он для этого и существует, чтобы компенсировать такого рода внеплановые, неожиданные финансовые ситуации, заключил первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике.