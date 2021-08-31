В Совфеде предложили ввести регулярные выплаты для компенсации инфляции

Выплаты населению, которые компенсировали бы инфляцию, должны стать регулярными. С таким заявлением выступил первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский.

«Разовые выплаты можно превратить в технологическую последовательность, связанную с компенсацией потерь при более высокой инфляции. То есть, необязательно сразу давать по 10-15 тысяч, но речь идёт об обязанности государства погасить эту сверхплановую инфляцию, которая съедает произведённую индексацию. Так что, думаю, депутатам следует учесть это в своей будущей работе», – заявил Рязанский «Радио 1».

При этом, он подчеркнул, что для таких выплат не обязательно водить отдельную строку в бюджете. Рязанский напомнил, что в стране есть Фонд национального благосостояния. Он для этого и существует, чтобы компенсировать такого рода внеплановые, неожиданные финансовые ситуации, заключил первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике.

Мишустин поручил выделить деньги на выплаты пенсионерам из резервного фонда

Напомним, 31 августа Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате военнослужащим 15 тысяч рублей. Согласно документу, она будет произведена в сентябре.

Выплата полагается, помимо военнослужащих, всем сотрудникам силовых структур. В перечень, в частности, включены прокуроры, работники Следственного комитета, полицейские, пожарные и таможенники.

Кроме того, президент подписал указ, согласно которому российским пенсионерам в сентябре текущего года выплатят по 10 тысяч рублей. Позже вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что единовременную «президентскую» выплату уже 2 сентября получат около 31 миллиона пенсионеров. Речь идёт о тех гражданах, пенсия которых зачисляется на банковскую карту. Как уточнили ранее в Пенсионном фонде, всего деньги должны получить около 43 миллионов человек - как неработающие, так и работающие пенсионеры. При этом, никаких заявлений подавать не надо, начисления произведут на основании данных ПФР.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Валерий РязанскийВоеннослужащиеПенсионерыВыплаты
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