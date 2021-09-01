Греф назвал новые выплаты пенсионерам вызовом Сбербанку
Пенсионеры придут за единовременными выплатами в отделения Сбербанка, на сотрудников ляжет большая нагрузка, им предстоит «реализовать самую масштабную социальную акцию». Об этом говорится в письме главы банка Германа Грефа сотрудникам, передает РБК.
По его словам, клиентопоток в отделениях увеличится в несколько раз, это станет настоящим вызовом для сотрудников.
Греф подчеркнул, что команда должна позаботиться о каждом клиенте и отметил, что не сомневается в работниках банка.
Ранее политологи в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» оценили влияние новых выплат пенсионерам на предстоящие выборы в Госдуму.
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