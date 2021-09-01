Греф назвал новые выплаты пенсионерам вызовом Сбербанку

Пенсионеры придут за единовременными выплатами в отделения Сбербанка, на сотрудников ляжет большая нагрузка, им предстоит «реализовать самую масштабную социальную акцию». Об этом говорится в письме главы банка Германа Грефа сотрудникам, передает РБК.

По его словам, клиентопоток в отделениях увеличится в несколько раз, это станет настоящим вызовом для сотрудников.