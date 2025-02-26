«Начинается нон-стоп!»: Участники «Экспедиции-трофи» после ВДНХ отправились в Казань
Минувшей ночью команды отправились из Подмосковья в третий этап, в сторону Казани, рассказал спецкор НСН Олег Виноградов. Он отметил, что самый легкий этап экспедиции остался позади.
Завершился «пролог» гонки «Экспедиция-трофи», участники отправились из Подмосковья в Казань, где финишируют сегодня в 18 часов вечера, рассказал специальный корреспондент НСН Олег Виноградов.
Восемь команд автогонщиков отправились в путешествие от Мурманска до Владивостока на внедорожниках, выполняя различные задания. Гонка разбита на семь этапов: Мурманск – Ленинградская область – Порт-курорт «Экспедиция» в Подмосковье – Тюмень – Руян-на-Оби в Томской области – озеро Байкал – Хабаровск – Владивосток. Виноградов рассказал, как участники «побыли экспонатами» на ВДНХ.
«В «Экспедиции-трофи» из семи этапов пройдено уже два: Мурманск- Санкт-Петербург и Санкт-Петербург-Москва. Минувшей ночью команды отправились из Подмосковья в третий этап, в сторону Казани, где финишируют сегодня ближе к вечеру. Накануне завершился так называемый пролог, самый, можно сказать, легкий этап экспедиции. Также накануне вечером состоялся не то чтобы отдых, некий релакс для команд, на ВДНХ состоялось показательное, сложное выступление. Ребята с юмором, драйвом это все выполнили, побыли своего рода экспонатами. Люди приходили посмотреть: «Вот эти чудики, которые едут во Владивосток». И на одной из подмосковных баз был легкий расслабон с музыкой, шашлыком, гитарой. На этом закончился пролог», - рассказал он.
Самый легкий этап гонки позади, далее участники по плану сразу отправятся в Тюмень, теперь ребят ждет «нон-стоп».
«Дальше вечером ребята снова сели в машины, получили координаты, точки, которые им нужно было брать прошедшей ночью. Сейчас они завершают этот этап, уже движутся в сторону Казани. Сегодня в Казани по плану в шесть вечера финиш. Тут же небольшое подведение итогов, а уже ночью поедут из Казани в Тюмень, начинается такой нон-стоп. Будут еще остановки на несколько ночевок в Тюмени, а потом опять большие перебеги. Также будет остановка на озере Байкал, об этом я расскажу в следующих выпусках», - пообещал Виноградов.
Участникам заезда предстоит преодолеть путь в более 16 тысяч километров. Задача участников состязания - собрать как можно больше точек культурной навигации – значимых для России мест. За выполнение заданий гонщики получают баллы, по количеству которых и будет назван победитель.
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