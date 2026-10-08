Начинаем плавно: Как договориться с работодателем на удаленку
Работодатель должен увидеть, что производительность сотрудника от работы из дома никак не упала, тогда он перестает бояться отпускать его с рабочего места, заявила НСН Зулия Лоикова.
Если сотрудник хочет попробовать перевестись на гибридный формат работы, то делать это надо плавно и начинать договариваться с работодателем с одного удаленного дня. Об этом НСН рассказала HR-эксперт, хантер и карьерный консультант Зулия Лоикова.
Запрос россиян на более гибкие форматы занятости продолжает расти. По данным «Авито Работы», за III квартал 2026 года на 74% увеличилось число новых резюме, в которых кандидат отдает предпочтение неполному дню. Также вырос интерес к вахтовому методу — на 41%, а к свободному графику — на 4%, отмечают «Известия». Лоикова раскрыла, в каких отраслях сегодня проще найти работу с гибким графиков. Лоикова раскрыла, готовы ли работодатели идти сотрудникам на уступки в вопросах графика.
«Если сотрудник приходит к руководителю и говорит, что сразу хочет удаленку, это всегда пугает. Потому руководитель не знает, что от этого ожидать: не скажется ли это на результатах работы. Предлагаю подойти к этому плавно. То есть попросить, например, сначала один день. И показывать при этом, что показатели эффективности не падают. У меня есть те руководители, которые поняли, что отсутствие на работе ничего не меняет. То есть производительность высокая, выполняются все показатели, все проблемы решаются. Значит, нет страха дать и два дня удаленки, и три, и пять. Есть формат золотой середины, когда ты несколько дней в офисе и два-три дня — удаленно. Такой вариант тоже подходит многим работодателям, потому что они экономят и в то же время присутствие человека на месте требуется не всегда. Однако любой график работы обязательно должен быть включен в трудовой договор», — раскрыла Лоикова.
Ранее Лоикова заявила в пресс-центре НСН, что принцип «одна профессия» на всю жизнь потерял актуальность, как и строительство карьеры на базе полученного образования.
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