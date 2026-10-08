Если сотрудник хочет попробовать перевестись на гибридный формат работы, то делать это надо плавно и начинать договариваться с работодателем с одного удаленного дня. Об этом НСН рассказала HR-эксперт, хантер и карьерный консультант Зулия Лоикова.

Запрос россиян на более гибкие форматы занятости продолжает расти. По данным «Авито Работы», за III квартал 2026 года на 74% увеличилось число новых резюме, в которых кандидат отдает предпочтение неполному дню. Также вырос интерес к вахтовому методу — на 41%, а к свободному графику — на 4%, отмечают «Известия». Лоикова раскрыла, в каких отраслях сегодня проще найти работу с гибким графиков. Лоикова раскрыла, готовы ли работодатели идти сотрудникам на уступки в вопросах графика.