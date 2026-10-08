«Это вызов!»: Многократную смену профессий назвали трендом
Принцип «одна профессия» на всю жизнь потерял актуальность, как и строительство карьеры на базе полученного образования, сказала в пресс-центре НСН Зулия Лоикова.
Частая смена профессий и карьерной траектории стала сегодня новым вызовом для россиян, заявила на пресс-конференции в НСН HR-эксперт, хантер и карьерный консультант Зулия Лоикова.
«Прослеживается важный тренд – то, что принцип "одна профессия на всю жизнь" теряет актуальность. Раньше мы получали образование, а потом в течение жизни строили карьеру. Сейчас этот момент меняется – в связи с тем, что происходить автоматизация, устаревают определенные профессии, меняется экономика и система образования. Работодатели сразу выдвигают очень высокие требования к выпускникам, и тем очень сложно найти первое место работы – самые просты, базовые функции уже выполняет ИИ. Так что это вызов, и люди стараются диверсифицировать навыки», - указала Лоикова.
По ее словам, для россиян среднего возраста стало нормой получение более шести профессий, а молодежи придется еще сложнее.
«Мы получим уже 6-8 профессий на протяжении своей жизни – и это я говорю про наше поколение, не про молодежь, которой придется перестраиваться, обучаться и очень часто менять свою карьерную траекторию», - предупредила эксперт.
Ранее Зулия Лоикова рассказала в пресс-центре НСН об ИИ-агентах, которым крупные сайты по поиску работы делегировали фильтрацию соискателей, приславших резюме.
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