По ее словам, для россиян среднего возраста стало нормой получение более шести профессий, а молодежи придется еще сложнее.

«Мы получим уже 6-8 профессий на протяжении своей жизни – и это я говорю про наше поколение, не про молодежь, которой придется перестраиваться, обучаться и очень часто менять свою карьерную траекторию», - предупредила эксперт.

Ранее Зулия Лоикова рассказала в пресс-центре НСН об ИИ-агентах, которым крупные сайты по поиску работы делегировали фильтрацию соискателей, приславших резюме.

