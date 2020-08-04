Роспечать хочет создать сервис распознавания фейков за 94 млн руб
Агрегатор на основе искусственного интеллекта должен появиться к 2023 году.
Роспечать предлагает создать интернет-сервис на основе искусственного интеллекта для распознавания фейковых новостей за 94 миллиона рублей к 2023 году, пишет РБК.
Письмо с таким предложением ведомство направило в курирующее министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 31 июля. Аналога такой программы нет даже у Facebook, отмечает новостное агентство.
По данным издания, агрегатор должен учитывать авторитетность источника (например, сайты ведомств или государственных новостных агентств), время публикации, ссылки, изображения и видео. Сервис будет доступен частным пользователям, организациям и надзорным ведомствам,
Инициатива возникла в рамках разработки министерством паспорта федерального проекта «Искусственный интеллект», это одно из предложений, поступивших в ведомство.
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