Роспечать хочет создать сервис распознавания фейков за 94 млн руб

Письмо с таким предложением ведомство направило в курирующее министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 31 июля. Аналога такой программы нет даже у Facebook, отмечает новостное агентство.

По данным издания, агрегатор должен учитывать авторитетность источника (например, сайты ведомств или государственных новостных агентств), время публикации, ссылки, изображения и видео. Сервис будет доступен частным пользователям, организациям и надзорным ведомствам,

Инициатива возникла в рамках разработки министерством паспорта федерального проекта «Искусственный интеллект», это одно из предложений, поступивших в ведомство.

