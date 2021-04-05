Началось строительство второй ветки БАМа
Железнодорожные войска приступают к строительству второй ветки Байкало-Амурской железнодорожной магистрали, следует из сообщения на сайте Минобороны России.
Замминистра военного ведомства Дмитрий Булгаков прибыл в Абакан, где проверил материально-техническое обеспечение 5-й отдельной Познанской Краснознаменной железнодорожной бригады.
Длинна участка от Улака до Февральска - 340 км. Предполагается задействованы десять бригад железнодорожных войск.
Ранее Мишустин высказался о необходимости ускорить подготовку документов, касающихся развития БАМа и Транссиба. Это позволит увеличить объемы перевозок угля.
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