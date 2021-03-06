Россия вложит в транспортную инфраструктуру 780 миллиардов рублей

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о выделении правительством на улучшение транспортной инфраструктуры страны 780 миллиардов рублей. Эти средства будут вложены в модернизацию отрасли до 2024 года, пишут «Известия».

На расширение Транссиба и БАМа направят 150 млрд рублей из ФНБ

«Одна из основных задач — это развитие транспортной инфраструктуры для нашего экспорта, прежде всего Восточного полигона железных дорог», — отметил глава кабмина России.

Предстоящие изменения позволят повысить эффективность транзитных перевозок транзита по маршруту Восток–Запад и расширить выход на рынки АТР.

Благодаря модернизации транспортной инфраструктуры прогнозируется ускорение перевозок контейнеров с Дальнего Востока до западных границ России.

Также речь идет о возможности заключения долгосрочных договоров на поставки между РЖД и основными грузоотправителями благодаря предсказуемости грузоперевозок, пишет Lenta.ru.

Ранее Мишустин высказался о необходимости ускорить подготовку документов, касающихся развития БАМа и Транссиба. Это позволит увеличить объемы перевозок угля.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Михаил МишустинПеревозкиРЖДЖелезнодорожный Транспорт
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