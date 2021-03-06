Правительство утвердило программу развития угольной отрасли на 15 лет
Новую программу развития угольной отрасли приняло российское правительство, сообщил глава кабмина Михаил Мишустин в ходе совещания по вопросу транспортного обеспечения вывоза угля из Кемеровской области.
Подчеркнув значение Кузбасса, который производит почти 60 % всей российской угольной продукции, председатель правительства напомнил, что вопросы транспортного обеспечения поставок из региона обсуждались на совещании, которое провел на этой неделе президент страны Владимир Путин.
«Тема важнейшая… Кузбасс и жизнь во многих городах и поселках здесь фактически зависит от стабильной работы шахт. И для обеспечения устойчивого развития угольной промышленности правительство приняло новую программу на ближайшие 15 лет», – цитирует Мишустина ТАСС.
Он высказался о необходимости ускорить подготовку документов, касающихся развития БАМа и Транссиба. Это позволит увеличить объемы перевозок угля.
«Тогда мы сможем сделать абсолютно четкий план, на который смогут ориентироваться не только сами железнодорожники, но и бизнес, регионы - все те, кто заинтересован в развитии своих проектов вокруг или благодаря БАМу и Транссибу. Коллеги, прошу вас ускорить эту работу, чтобы в максимально сжатые сроки мы подготовили все решения и доложили об этом президенту», - отметил глава российского кабмина.
Напомним, 2 марта на совещании по вопросам развития угольной отрасли президент России Владимир Путин поставил задачу обеспечить развитие угольных регионов России даже при возможном снижении спроса на уголь в мире. Глава государства также поручил правительству утвердить программу социально-экономического развития Кемеровской области до конца марта.
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