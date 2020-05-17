Начало курортного сезона в Крыму оказалось на видео
С началом пляжного сезона в Крыму опубликовало издание «Вести-Крым». Кадры сняты 17 мая, в воскресенье.
На видео запечатлены немногочисленные отдыхающие на одном из местных пляжей. Кое-то пришел загорать семьей, с маленькими детьми. Также заснята заполненная прибрежная автопарковка.
Ранее глава республики Крым Сергей Аксенов рассказал, что санатории, гостиницы и другие объекты курортов Крыма станут доступны жителям региона после 15 июня. А приезд туристов будет регулироваться, в зависимости от эпидемиологической обстановки.
Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев заявил о снятии режима обязательной самоизоляции с 18 мая.
Напомним, министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко в интервью НСН заявил об интересе россиян к отдыху на полуострове.
«Если проходим более-менее ровно майские праздники, с 12 мая курортно-туристическая отрасль начинает готовиться к летнему периоду. При нормальной эпидемиологической обстановке, мы надеемся, лето у нас будет. Определять условия будут специалисты Роспотребнадзора и медики. Требования к безопасности здоровья будут максимальными: они касаются и социальной разобщенности, и мер дезинфекции, работы предприятий общепита и т.д. Они выполнимы, и мы надеемся, курортное лето в Крыму будет», - высказался представитель Крыма.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
282 тыс.+9 709 / сут.
Умерли
2 631+94 / сут.
Выздоровели
67 373+4 207 / сут.
- ВОЗ опровергла пользу некоторых способов дезинфекции против COVID-19
- Ученые определили пик заболеваемости коронавирусом в России
- Начало курортного сезона в Крыму оказалось на видео
- Не козни, а ляпы. Косачев о теориях заговора
- Соловьев ответил хейтерам по поводу запрета на въезд в Италию
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru