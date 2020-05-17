Начало курортного сезона в Крыму оказалось на видео

Ранее глава республики Крым Сергей Аксенов рассказал, что санатории, гостиницы и другие объекты курортов Крыма станут доступны жителям региона после 15 июня. А приезд туристов будет регулироваться, в зависимости от эпидемиологической обстановки.

Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Михаил Развожаев заявил о снятии режима обязательной самоизоляции с 18 мая.

Напомним, министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко в интервью НСН заявил об интересе россиян к отдыху на полуострове.

«Если проходим более-менее ровно майские праздники, с 12 мая курортно-туристическая отрасль начинает готовиться к летнему периоду. При нормальной эпидемиологической обстановке, мы надеемся, лето у нас будет. Определять условия будут специалисты Роспотребнадзора и медики. Требования к безопасности здоровья будут максимальными: они касаются и социальной разобщенности, и мер дезинфекции, работы предприятий общепита и т.д. Они выполнимы, и мы надеемся, курортное лето в Крыму будет», - высказался представитель Крыма.





