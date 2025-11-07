В Южной Корее из-за обрушения на электростанции погибли три человека

Обрушение котельной произошло на электростанции в Республике Корея, погибли три человека. Об этом пишет Yonhap со ссылкой на спасателей.

Отмечается, что под завалами здания обнаружили тела трех рабочих. Двух человек спасли, продолжаются поиски еще четверых. Предположительно, двое из них погибли.

Премьер-министр Южной Кореи Ким Мин Сок поручил МВД республики, спасателям и полицейским мобилизовать всю технику и персонал для спасения людей после ЧП.

Ранее в Риме частично обрушилась историческая башня Торре-деи-Конти, погиб один человек, пишет Ura.ru.

