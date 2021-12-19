Начальника орловского УГИБДД заподозрили в мошенничестве
Следователи инициировали уголовное дело в отношении начальника УГИБДД УМВД России по Орловской области Александра Коршунова, сообщает «Коммерсант».
Его подозревают в мошенничестве. Среди других фигурантов уголовного дела — два подчиненных Коршунова. Речь идет о мошенничестве при преподавании в институте МВД.
Указанные должностные лица с 2017 по 2021 год, занимая должности доцентов по совместительству одной из кафедр ФГКОУ ВО «ОрЮИ МВД им. В.В. Лукьянова», ввели руководство данного высшего учебного заведения в заблуждение и не проводили все виды учебных занятий в соответствии с утвержденным расписанием, получая при этом денежное довольствие.
У подозреваемых проводятся обыски и выемки. Имена подозреваемых не указываются. На сайте регионального УГИБДД начальником указан полковник полиции Александр Коршунов.
Напомним, летом 2021 года сотрудники МВД совместно с представителями Росгвардии, задержали начальника ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова и еще более 35 сотрудников, тем самым «зачистив» верхушку управления. Было заведено уголовное дело по факту получения взятки группой лиц в особо крупном размере. Ее общая сумма составляет более 19 миллионов рублей. Сафонову грозит до 15 лет лишения свободы.
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