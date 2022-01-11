Начальник СИЗО «Лефортово» ушел в отставку

Начальник московского СИЗО «Лефортово» Алексей Ромашин ушел в отставку, причиной стал выход на пенсию. По данным СМИ, он покинул должность перед Новым годом.

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«Да, он ушел в отставку по собственному желанию еще в декабре. Его уход связан с выходом на пенсию», - передает РИА Новости со ссылкой на неназванный источник.

В настоящий момент обязанности главы изолятора исполняет Михаил Свинолуп. Отмечается, что это бывший следователь, специализировавшийся на делах о госизмене.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что экс-глава ФСИН Александр Калашников сам обратился с просьбой покинуть свой пост.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Отставки И НазначенияМоскваСледователиГосизменаСИЗО
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