Начальник ГИБДД Башкирии призвал брать пример с кабанов

Необычное дикое животное привлекло внимание своей дисциплиной. Кабан двигался вдоль трассы Уфа - Оренбург только по разрешенным для пешеходов зонам и перешел на другую сторону шоссе на специальном переходе.

Севастьянов отметил, что комичный эпизод должен напомнить людям о безопасности на дорогах. Он добавил, что, если даже четвероногие соблюдают правила дорожного движения, то и человеку необходимо это делать постоянно.

Ранее в Санкт-Петербурге два человека погибли в ДТП с мотоциклом и автомобилем полиции, напоминает НСН.

