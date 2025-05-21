Начальник ГИБДД Башкирии призвал брать пример с кабанов
Начальник ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов похвалил кабана, который переходил дорогу в положенном месте, и призвал брать с него пример. Об этом он написал в своем официальном Telegram-канале.
Необычное дикое животное привлекло внимание своей дисциплиной. Кабан двигался вдоль трассы Уфа - Оренбург только по разрешенным для пешеходов зонам и перешел на другую сторону шоссе на специальном переходе.
Севастьянов отметил, что комичный эпизод должен напомнить людям о безопасности на дорогах. Он добавил, что, если даже четвероногие соблюдают правила дорожного движения, то и человеку необходимо это делать постоянно.
Ранее в Санкт-Петербурге два человека погибли в ДТП с мотоциклом и автомобилем полиции, напоминает НСН.
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