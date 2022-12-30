Началась проверка после возгорания пауэрбанка во время рейса Москва – Калининград
Московская межрайонная прокуратура ведет проверку после возгорания, которое случилось 29 декабря на борту авиалайнера, выполнявшего рейс Москва – Калининград, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«По результатам прокурорской проверки при наличии оснований будет решен вопрос о принятии соответствующих мер реагирования», — следует из сообщения.
В авиакомпании «Уральские авиалинии» сообщили, что с борта судна эвакуировали всех пассажиров из-за возгорания, которое произошло из-за пауэрбанка. Он неожиданно начал разогреваться и в итоге воспламенился. Пожар сразу потушили. Никто не пострадал, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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