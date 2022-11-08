Самолет совершил аварийную посадку в Сочи
Разгерметизация салона произошла на борту самолета, выполнявшего рейс из Стамбула в Екатеринбург, сообщает «РЕН ТВ».
В настоящее время лайнер совершил аварийную посадку в Сочи. На борту авиакомпании Red Wings находились 96 пассажиров.
Отмечается, что пилоты полностью контролировали ситуацию. Перед посадкой самолет вырабатывал топливо над морем. В аэропорт Сочи были направлены экстренные службы.
Ранее пассажирский самолет, летевший из Душанбе, совершил аварийную посадку в Иркутске, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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