Пассажиров рейса Москва – Калининград эвакуировали из-за возгорания на борту

Экипаж самолета, который следовал из московского аэропорта Домодедово в Калининград, эвакуировал пассажиров из-за возгорания портативного зарядного устройства на борту. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Уральских авиалиний».

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Отмечается, что возгорание портативного зарядного устройства произошло у одного из пассажиров. Подчеркивается, что огонь был быстро локализован, пострадавших нет.

Ранее, 27 декабря, телеканал ABC сообщил, что пассажирский самолет экстренно сел в Чикаго из-за возгорания ноутбука, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: Соцсети/UralAirlines
ТЕГИ:РоссияСамолет
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