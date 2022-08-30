Началась проверка после нападения стаи собак на четверых детей в Сызрани
Следственные органы Самарской области начали проверку после нападения стаи бездомных собак на детей в городе Сызрань, сообщает СУСК по региону.
Вечером 29 августа на территории недостроенного здания на проспекте 50 лет Октября на четверых детей в возрасте от 10 до 14 лет напала стая собак. В результате два мальчика госпитализированы с ранами ног, двое других после обследования направлены домой для амбулаторного лечения.
В рамках проверки следователи планируют дать оценку действиям организации, ответственной за отлов безнадзорных животных в городе.
Ранее в Билибинском районе Чукотки бездомная собака напала на ребенка. Мальчик получил раны кисти правой руки. Виновных привлекут к ответственности.
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