Началась продажа льготных билетов от «Аэрофлота»

Жителям Дальнего Востока стали доступны льготные авиабилеты от «Аэрофлота», сообщает РИА Новости.

Теперь купить их можно на сайте авиакомпании. Билеты доступны для всех жителей макрорегиона, имеющих постоянную регистрацию в ДФО. Чтобы оформить билет, нужно представить документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства на Дальнем Востоке.