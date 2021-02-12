Началась продажа льготных билетов от «Аэрофлота»

Жителям Дальнего Востока стали доступны льготные авиабилеты от «Аэрофлота», сообщает РИА Новости.

Теперь купить их можно на сайте авиакомпании. Билеты доступны для всех жителей макрорегиона, имеющих постоянную регистрацию в ДФО. Чтобы оформить билет, нужно представить документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства на Дальнем Востоке.

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Черрез сайт «Аэрофлота» загружаются сканы или фото документа. Их проверка может занять до пяти дней.

Стоимость авиабилета составляет 10 200 рублей в одну сторону, включая все таксы и сборы.

Ранее правительство РФ выделило на субсидирование авиаперевозок на Дальний Восток дополнительные 5 млрд рублей.

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ФОТО: Пресс-служба ПАО "Аэрофлот"
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